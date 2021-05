In der PRODUCTION PARTNER 3-2021 werfen wir einen genaueren Blick auf PTZ-Kameras: In der Sicherheitstechnik schon länger im Einsatz, bieten sie auch in der Veranstaltungstechnik spannende Möglichkeiten – und zwar nicht nur in Zeiten des Social Distancing. Apropos „Social Distancing“: Corona bremst die Event-Branche bei weitem nicht aus. Im Artikel „Event-Knowhow für Impfzentrum“ zeigen wir, wie die Branche die Impfbemühungen Deutschlands tatkräftig unterstützt. Und wenn es dann wieder richtig losgeht, wollen wir den passenden Platz für Networking und Information bieten – mit der LEaT con. Ein ausführliches Interview mit den Köpfen hinter LEaT findet ihr ebenfalls in der neuen Ausgabe.

