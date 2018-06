Huss Licht & Ton lädt am 26. Juni 2018 erstmalig zum Shoot Out Day verschiedener Moving Light-Hersteller ein. Bei diesem Showdown der Top-Marken, werden ausgewählte Produkte im direkten Vergleich gegeneinander antreten und ganz genau unter die Lupe genommen. Highlight der Veranstaltung ist die finale Gegenüberstellung der präsentierten Moving Lights und das anschließende, gemeinsame BBQ. No […]

Weiterlesen