Der Club Whiskey A Go Go ist legendär – nicht umsonst, wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. The Doors waren einst Hausband des Clubs mit 500 Zuschauerplätzen. Auch die Mitglieder der deutschen Supergruppe Alphaville träumten immer von einem Auftritt in diesem legendären Club. Die Synthie-Pop-Stars, die mehrere Top-Ten-Hits in Europa zu verbuchen haben, erfüllten sich kürzlich ihren Wunsch, als sie am Memorial-Day-Wochenende zwei Shows im Whiskey A Go Go spielten. Die energiegeladenen Auftritte mit unverbrauchten Looks wurden von acht Chauvet Professional Rogue R1-FXB LED-Leuchten getragen.

