Beim Konzert der Band Archive in der Columbiahalle wurden noch vor der offiziellen Vorstellung auf der Prolight + Sound in Frankfurt die nagelneuen Adamson S10-Systeme eingesetzt. Lesen Sie alles über die Audio-technische Umsetzung und wie sich die S10-Systeme in Verbindung mit LAB.gruppen Amping geschlagen haben.