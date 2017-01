ETC-Partner Rogge & Derks erweitert Standort Kempen

Am 24. Januar 2017 feiert ETC-Fachhändler und Servicepartner Rogge & Derks seine Standorterweiterung mit einem Open House! Ab 10 Uhr bieten Rogge & Derks und ETC ein umfangreiches Programm – unter anderem praxisorientierte Live-Präsentationen, Lounges und Workshops.

Am jetzt erweiterten Standort von Rogge & Derks in Kempen (Sankt Huberter Str. 74-84) erleben Besucher beim Open House am 24. Januar 2017 unter anderem die praxisorientierte Live-Präsentation „ETC Live Erleben“. Der Vortrag über innovative, theaterspezifische Gesamtlösungen verdeutlicht, wie intuitiv professionelle Beleuchtung in einem umfassenden System heute sein kann. Die ETC-Mitarbeiter Mark Tobler, Ludwig Krauss und Michael Schepers bieten dabei Einblicke in die Bereiche LED-Licht, Farbsteuerung, OSC und Pixelmapping und sie erörtern die Möglichkeiten der heutigen Leistungsteuerung. Zu den weiteren Themenfeldern gehören: Systemverwaltung und -überblick, Steuerung von Nebenfunktionen und Obermaschinerie.

Neben der ETC-Präsentation gewährt Eos-Spezialist Ueli Riegg in einer separaten Eos-Lounge einen Einblick in die neuen Funktionalitäten der Eos Software v2.5 und einen Ausblick auf zu erwartende Software-Releases der Eos-Familie. Ein Austauschforum von Eos-Anwendern aus der Region rundet den Konsolen-Schwerpunkt des Open House-Tages ab.

„Wir freuen uns darauf, unseren Besuchern die neuen Räumlichkeiten, den Vermietpark und unser Produktportfolio zeigen zu können“, sagt Oliver Rogge, Geschäftsführer von Rogge & Derks. „Das Rogge & Derks Service- und Vertriebsteam rund um Lukes Wirtz und Nils Matschke steht zudem den gesamten Tag für Fragen zu Verfügung.“ Kulinarisch dürfte der Open House-Tag ebenso erhellend sein: Auf dem Speiseplan steht mit Grünkohl das Traditionsgericht der Region.

Um eine Anmeldung für den Open House-Tag von Rogge & Derks wird bis zum 16. Januar 2017 über etc@rogge-derks.de gebeten.