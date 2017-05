Save the Date: Connect 2017 mit Networking-Areas

Unter dem Label Connect haben PRODUCTION PARTNER & EVENT PARTNER ein Event-Konzept ins Leben gerufen, das Designer, Vertriebe, Rental-Companies, Event-Agenturen, Leser und Hersteller miteinander verbindet. Ziel ist der gegenseitige Austausch und die Vermittlung von technologischem Know-how fernab von stressigen Messen, während man bei einem kühlen Getränk und leckeren Speisen verweilt.

PRODUCTION PARTNER

Networking Areas, kostenfreie Teilnahme, Catering

Über den Tag verteilt haben Besucher die Gelegenheit, in Networking-Areas mit Fachleuten und Prominenten der Veranstaltungsbranche über Themen wie Audio, Licht, Video und Trussing zu diskutieren. Die Gesprächsrunden sind bewusst offen gehalten – jeder, der mitmachen will, schnappt sich einen Sitzwürfel, ein Fachreferent gibt das Diskussionsthema vor. Die konkreten Fragestellungen werden in den kommenden Wochen noch im Programm veröffentlicht.

Die neue Event-Reihe startet mit der Auftaktveranstaltung am 10. Mai 2017 im Harbour Club in Köln, zu der wir alle Technik- und Eventinteressierten herzlich einladen! Die Teilnahme ist kostenfrei. Als Aussteller dürfen wir u.a. Peta Präsentationstechnik, GLP, KS Beschallungstechnik, Astera, Cast gemeinsam mit den Philips Brands Vari-Lite und Showline, den niederländischen Traversenspezialisten Prolyte sowie LMP mit den Marken Elation, Litecraft, High End Systems u.a. begrüßen.

Weitere Informationen zur Auftaktveranstaltung am 10. Mai 2017 und zur Event-Reihe im Allgemeinen, erhalten Sie hier auf der Webseite www.connect-events.de.

Wir freuen uns auf Sie!