Test im Download: Avid Venue S6L

Avid ist mit den Profile/D-Show-Mischpulten fest in der Veranstaltungstechnik etabliert. Seit 2015 hat Avid dann Verbesserungen wie eine höhere Kanal- und Busanzahl, mehr als 48 kHz und einen Ersatz des TDM-Systems in Angriff genommen. Erst mit dem S3L (hier in einem Test mit vielen Messungen), dann dem Venue S6L startet Avid also in seine technologische Zukunft. Umfangreiche Operator-Trainings laufen auch bereits. Nach dem Festivalsommer 2016 hat PRODUCTION PARTNER sich beim Venue S6L angesehen, wie gut sich das Mischpult in der Live-Produktionspraxis schlägt.

Den ganzen Testbericht gibt es in der Ausgabe 1/2017 (hier im Shop als Print- oder PDF-Ausgabe) oder bereits hier einzeln als PDF: test-avid-venue-s6l-production-partner!