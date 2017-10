Ausgleichszahlungen für drahtlose Produktionstechnik beantragen

Ab 2019 können Frequenzen im Bereich zwischen 694 MHz und 790 MHz aufgrund der Digitalen Dividende II nicht mehr durch drahtlose Produktionsmittel (PMSE-Funkanwendungen) genutzt werden. Auch im Spektrum zwischen 470 MHz und 694 MHz sind wegen der Umstellung auf DVB-T2 HD vermehrt Störungen zu erwarten.

Sennheiser Professionelle Nutzer drahtloser Mikrofontechnik sollten prüfen, ob eine Kompensationszahlung in Frage kommt.

Wer drahtlose Produktionstechnik in den genannten Frequenzbereichen betreibt, sollte sich über die Möglichkeit einer Entschädigungszahlung informieren und prüfen, ob im eigenen Fall die Voraussetzungen für eine Ausgleichszahlung gegeben sind.

Wer kann eine Kompensationszahlung beantragen?

Eine Kompensationszahlung kann für Geräte beantragt werden, die im 700-MHz-Band (694 bis 790 MHz) arbeiten, auch wenn sie im Einzelfall nicht unmittelbar von Störungen betroffen sind. Geräte, die im Bereich zwischen 470 und 694 MHz betrieben werden, sind lediglich dann meldefähig, wenn sie in ihrer Funktion durch die Umstellung der TV-Sender auf DVB-T2 HD beeinträchtigt werden. Der Anschaffungswert muss mindestens 410 Euro betragen, und der Erwerb muss zwischen dem 1.12.2012 und dem 31.3.2015 (Unternehmen, Vereine, Privatpersonen) bzw. dem 1.1.1997 und dem 31.3.2015 (gemeinnützige, mildtätige, kirchliche, staatliche, öffentlich-rechtliche Einrichtungen sowie Organisationen mit überwiegend öffentlicher Finanzierung) erfolgt sein.

Der Eigentumsnachweis ist durch einen Kaufbeleg (Rechnung) oder einen vergleichbaren Beleg wie etwa eine Schenkungsvereinbarung beizubringen. Weiterhin einzureichen ist die Frequenzzuteilung der Bundesnetzagentur, welche vor dem 31.12.2015 ausgestellt worden sein muss. Den Antrag auf Gewährung einer Ausgleichszahlung können Nutzer drahtloser Mikrofonanlagen ausschließlich online über ein Portal der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen stellen; die Höhe der Erstattung wird dort (https://antrag-bvbs.bund.de/web/antrag-bav) sofort ermittelt.

Digitale Sennheiser Lösungen mit großer Schaltbandbreite

Unter dem Label „DD ready“ hat Audiospezialist Sennheiser seit geraumer Zeit Drahtlossysteme im Portfolio, die für die Herausforderungen der Digitalen Dividende gewappnet und bedingt durch ihre großen Schaltbandbreiten eine zukunftssichere Investition sein sollen. Ein aktuelles Beispiel ist das digital arbeitende Sennheiser Digital 6000 System, das sich um den Doppelempfänger EM 6000 gruppiert.

Sennheiser Digital 6000 von Sennheiser

SOS – Save Our Spectrum

Sennheiser unterstützt die Initiative „SOS – Save Our Spectrum“, die sich für die Sicherung von Funkspektrum für die Kultur- und Kreativwirtschaft einsetzt. Ebenso finden Entscheider in Politik und Verwaltung, Medien sowie die Öffentlichkeit Informationen über die Bedeutung der drahtlosen Produktionsmittel und deren Bedrohung durch Frequenzvergaben an den Mobilfunk unter www.sos-save-our-spectrum.org.