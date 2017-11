Cordial heißt fünf neue Mitarbeiter willkommen

Der Kabel-Hersteller aus Dachau begrüßt gleich fünf neue Mitglieder in der Cordial-Familie.

Cordial v.l.n.r.: Thomas Murawski, Christine Kärger, Tim Franke, Günter Schäfer, Regina Wondra

Thomas Murawski, erfahrener Vertriebsprofi im B2B und B2C Business, ist seit August 2017 als Sales Manager DACH für den deutschsprachigen Raum bei Cordial unterwegs. Er ist der Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kabel, die in der Musikbranche benötigt werden und freut sich auf viele konstruktive Gespräche.

Christine Kärger verstärkt im Zuge der Erweiterung der internationalen Vertriebstätigkeiten seit August das Team von Cordial. Mit sieben Jahren Vertriebs- und Marketing-Tätigkeit in der MI-Branche ist sie eine professionelle Ansprechpartnerin für die Cordial-Partner im Ausland.

Tim Franke, langjähriger Profi im digitalen sowie im klassischen Marketing, ist seit Ende 2016 als Online Marketing Manager Teil der Cordial-Familie. Aufgrund seiner umfangreichen internationalen Erfahrungen in B2B und B2C ist er außerdem für die strategische Mitentwicklung und Umsetzung des Cordial Auslandsmarketings zuständig.

Günter Schäfer steht mit dem Schwerpunkt Technik allen bestehenden und zukünftigen Cordial-Kunden lösungsorientiert zur Verfügung. Seine jahrelange vertriebliche Erfahrung in den Bereichen Musikinstrument und Professional Audio ist dafür die beste Voraussetzung. Seit August dieses Jahres verstärkt er das Cordial-Sales-Team als technischer Berater.

Regina Wondra wurde durch die Berufsausbildung in der Filiale einer namhaften Musikhandelskette und die anschließende mehrjährige Karriere in der PA-Abteilung des Unternehmens auf das Thema Kabel und Zubehör eingeschworen. Seit Anfang 2017 betreut sie die Cordial-Fachhändler und setzt bei der Weiterentwicklung der Neukundengenerierung wesentliche Akzente.