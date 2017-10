Erstes 19″ LED Multicolour-Racklight mit Bewegungssensor für den professionellen Einsatz

Das professionelle Smart C LED Multicolour-Racklight im 19’’-Format (1 HE) verfügt über eine patentierte Smart-Motion-Sensortechnologie und ist mit 18 RGBW-LEDs ausgestattet, welche die darunterliegenden Rackmodule über die gesamte Rackbreite gleichmäßig ausleuchten.

Adam Hall Group 19” LED Racklight von Adam Hall

Die 19’’ LED Multicolour-Racklight bietet eine Timer-Steuerung für die Dauer der Beleuchtung sowie einen regelbaren Dimmwert für den Ruhezustand. Durch die RGBW-LEDs lässt sich die Farbgebung flexibel an die eigenen Wünsche oder an die Umgebungsbedingungen anpassen. Zur Auswahl stehen die Farben rot, grün, blau, kaltweiß und warmweiß. Die ebenfalls integrierte Memory-Funktion speichert favorisierte Einstellungen, um diese bei Bedarf unmittelbar abzurufen.

“Ob Verstärker, Stageboxen, Zuspieler, DSP- oder Effektprozessoren – nahezu jede moderne Produktion arbeitet mit einer Vielzahl an Racks. Neben dem erhöhten Energieverbrauch kann eine dauerhafte Beleuchtung von Racks darüber hinaus zu unerwünschten Lichtquellen führen und einen reibungslosen Produktionsablauf unnötig stören – insbesondere in kritischen Umgebungen, wie Theatern, TV-Studios oder im Corporate-Bereich“, so Robin Henlich, Product Manager, Pro Audio, Stands, Accessories bei der Adam Hall Group. „Mit der Smart-Motion-Technologie, den einstellbaren Farben sowie des flexiblen Dimmverhaltens nimmt sich die Smart C LED Multicolour-Racklight dieses Problems an und bietet eine durchdachte Lösung für ein alltägliches Problem.“

Adam Hall Group

Die 19“ SMART C LED Multicolour-Racklight besteht aus einem schwarzen Metallgehäuse und wird mit einem Netzadapter (12V DC) mit Zugentlastung ausgeliefert.