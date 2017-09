ETC launcht neuen Onlineshop: „Swag Store“

Nach dem großen Erfolg des amerikanischen Onlineshops eröffnet ETC nun auch einen „Swag Store“ für Kunden außerhalb der USA. Auf shop.etcconnect.eu können Fans weltweit ab sofort hochwertige, mit dem ETC-Logo versehene Merchandisingartikel beziehen. Zum Sortiment gehören T-Shirts, Jacken, Taschen, Polo-Hemden, Hoodies und Thermosbecher sowie die begehrten Source Four USB-Sticks.

„Unsere Fans in Nordamerika können von ETC-Merchandising-Produkten nicht genug bekommen. Einen ähnlichen Trend erleben wir auch in anderen Regionen“, sagt Rosi Marx, European Marketing Manager bei ETC. „Unsere europäischen Kunden möchten verstärkt auch auf dieser Seite des Atlantiks Merchandisingprodukte erwerben – dies ist ab sofort möglich.“

Rosi Marx fügt hinzu: „Bei ETC sind wir sehr stolz auf die Kommunikation mit unseren Kunden und freuen uns sehr, ihnen jetzt den lang ersehnten Onlineshop bieten zu können.“ Zum Launch präsentiere das Unternehmen „ein attraktives Sortiment“, das stetig erweitert werde. Rosi Marx: „Wir freuen uns auf das Feedback unserer Kunden und auf Vorschläge, welche Produkte wir zusätzlich in den Store mitaufnehmen sollen. Sagt uns bitte Bescheid unter shop.eu@etcconnect.com!”