Fischer Vertriebsgesellschaft stellt zum Jahresende ihren Betrieb in Bremen ein

Das Jahr 2017 endet mit einem Paukenschlag: Pan-pro übernimmt das Haupt-Produktportfolio der Bremer Fischer-Vertriebsgesellschaft, die zum Jahresende ihren Betrieb in Bremen einstellen wird. Der Vertrieb der Marken Prolyte, Doughty und Yale wird ab sofort von pan-pro übernommen.

Stephan Kwiecinski Thomas Fischer, Fischer-Vertriebsgesellschaft

“Thomas Fischer und ich haben den Übergang von langer Hand gemeinsam vorbereitet und sind mit unserer Vereinbarung sehr zufrieden”, sagt pan-pro-Geschäftsführer Klaus Hünteler. “pan-pro erhält nach erfolgreichen Verhandlungen das Vertriebsrecht für die Marken Prolyte, Doughty und Columbus McKinnon/Yale aus dem Portfolio von Fischer und wird künftig Ansprechpartner für alle ehemaligen Kunden von Fischer. Diese werden weiterhin fachtechnisch kompetent betreut”, zeigt sich Thomas Fischer zufrieden.

Um diesen Schritt vor allen Dingen für die Kunden so nahtlos wie möglich zu gestalten, wechseln auch die Kernmitarbeiter der entsprechenden Marken zu pan-pro. Michael Kempe, Fachmann für Traversen, Rigging und Bühnenbau, ist bereits seit Anfang Dezember bei pan-pro, und auch Christian Schoof sowie der Fischer-Standort in Berlin wechseln ab 2018 zu pan-pro. “Mit meinen verbliebenen Mitarbeitern sind bereits für alle Seiten zufriedenstellende Lösungen erarbeitet worden”, so Thomas Fischer. “Ich bin seit fast 40 Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig, da war es an der Zeit, etwas zu verändern. Und es ist aus meiner Sicht immer besser, selbst die Fäden in der Hand zu halten, als von einem sich derzeit rasant schnell verändernden Markt auf der rechten Spur überholt zu werden”, erklärt der renommierte Geschäftsführer seinen Schritt.

Thomas Fischer gönnt sich nach eigener Aussage jetzt erst einmal eine berufliche Auszeit. Wie lange diese dauern wird, ließ er noch offen. “Thomas und ich kennen uns seit Ewigkeiten, und so, wie ich ihn kenne, wird er sich nicht allzu lange ausruhen. Wir werden seine Kunden auf jeden Fall bestmöglich weiter betreuen”, resümiert Klaus Hünteler.