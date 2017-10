Gahrens + Battermann setzt auf Astera

Gahrens + Battermann hat Anfang September mit 500 Astera AX5 umfangreich in die Akku Scheinwerfer investiert. Diese Bestellung bedeutet gleichermaßen einen kompletten Systemwechsel bei Gahrens + Battermann. Alle derzeit im G+B Mietpark befindlichen LED PAR Scheinwerfer – egal ob kabelgebunden oder Akku – werden über den Gebrauchtmarkt ausgemustert.

Gahrens + Battermann

„Der AX5 erfüllt alle Anforderungen, die wir an diese Scheinwerferkategorie haben.“, so Dennis Rudolph, Gewerkeleiter Licht bei Gahrens + Battermann. „Klein und kompakt, optisch ansprechend, leuchtstark und mit hohem CRI, zu betreiben im Akku- oder Kabelmodus, ansteuerbar über App, dazu ein abnehmbarer Bügel, Wechsellinsen… und das alles in einem ultra-kompakten Ladecase. Der AX5 ist ein All-in-One-Scheinwerfer, deshalb war die Entscheidung auch in der Größenordnung von 500 Einheiten schnell klar: Lieber eine große Menge von einem Produkt als fünf unterschiedliche Lampen, denn so ist auch die Verfügbarkeit bei unseren regionalen Niederlassungen deutlich besser darstellbar.“

Gahrens + Battermann Gahrens + Battermann Gahrens + Battermann

500 AX5 im Lager angekommen und verfügbar

Als Astera-Kunde der ersten Stunde konnte sich Gahrens + Battermann schon in den letzten 18 Monaten von Qualität & Handling der Akku Scheinwerfer überzeugen. Die 500 Exemplare des neusten Astera-Produktes sind durch die Kaiser Showtechnik GmbH in Augsburg, die seit 2015 als Großhändler die Akku-Produkte der Astera LED Technology aus München vertreibt, bereits ausgeliefert worden. Somit stehen den Kunden von Gahrens + Battermann neben den Astera-Produkten „AX1 Wireless Pixeltube“ und „AX3 LightDrop“ ab sofort auch der AX5 in großer Zahl zur Verfügung.