Marco Rämisch verstärkt Team von Fischer Amps

Das FISCHER AMPS Team bekommt hochkarätige Verstärkung: Marco Rämisch steigt zum 1. Dezember 2017 als „Head of In Ear Earphones“ bei der FISCHER AMPS Family ein.

Fischer Amps Jochen Fischer und Marco Rämisch

Im Kreis der ernstzunehmenden In-Ear-Monitoring-Spezialisten in Europa ist Marco Rämisch eine anerkannte und präsente Größe mit Visionärsgeist, Branchenkenntnis und dem richtigen Gespür für Innovation. In den vergangenen acht Jahren baute Marco Rämisch den In Ear-Monitoring Bereich bei InEar GmbH & Co. KG auf und entwickelte Hörerserien, welche bei Musikern sowie Audiophilen weltweit höchste Anerkennung genießen. Neben 18 Jahren Erfahrung im Bereich Produktentwicklung, dem Aufbau von Vertriebsnetzen, sowie der Steuerung von Marketing- und Partnerprogrammen, führte Marco Rämisch auch alle Händlerschulungen und Kundenberatungen durch.

Seinen Job betreibt Marco Rämisch (selbst Hobbymusiker& Konzertfotograf) mit Passion – er kennt den Markt und die Bedürfnisse der Kunden. Unterwegs auf den Bühnen der Welt, auf Musik- sowie HiFi-Messen, ist Marco Rämisch greifbar, ständig am Ball und stets in engem Kontakt mit Kunden und Interessenten; ein verlässlicher Partner, der höchsten Wert auf beste Beratung und schnellen, unkomplizierten Support legt, ganz in der Tradition von Fischer Amps.

Jochen Fischer, Inhaber von FISCHER AMPS, Visionär und Urgestein der In Ear Branche und sein gesamtes Team freuen sich gemeinsam mit Marco Rämisch auf eine zukunftsorientierte Partnerschaft auf Augenhöhe, die hochinteressante High-End In Ear Produkte „developed and handcrafted in Germany“ hervorbringen wird!

Fischer Amps stellen aus auf der NAMM in Anaheim, CA in den USA vom 25. – 28. Januar 2018. Stand Nr. 16319