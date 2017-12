Media Broadcast schließt UKW-Infrastrukturverkauf ab

Media Broadcast hat in einem mehrstufigen Verkaufsprozess für alle ihre UKW-Antennen Käufer gefunden. Der nahtlose Fortbestand der UKW-Verbreitung in Deutschland ist dadurch sichergestellt. Damit beendet das Unternehmen den Verkauf ihrer UKW-Infrastruktur in Deutschland und wird sich zukünftig auf digitale Übertragungsplattformen für Radio und Fernsehen sowie Serviceleistungen konzentrieren.

Media Broadcast

Am 15. Dezember 2017 endete planmäßig die letzte Phase des Verkaufsprozesses – für alle UKW-Antennen wurden Käufer gefunden. Die nächsten Schritte stimmt Media Broadcast eng mit diesen ab, um einen ordnungsgemäßen Übergang im Sendebetrieb sicherzustellen und die Übergabe der technischen Anlagen planmäßig vorzubereiten. Diese soll bis Ende März 2018 abgeschlossen sein.

Media Broadcast wird nach Abstimmung mit den Käufern die betroffenen Marktteilnehmer im Januar darüber informieren, wer die von ihnen genutzten Antennen erworben hat. Ab dann sind die Käufer Ansprechpartner für Radioveranstalter und Sendernetzbetreiber, die ihre

Programme über UKW verbreiten bzw. UKW-Sendernetze betreiben. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Übergangsprozesses wird Media Broadcast beide Seiten unterstützen. So wird Media Broadcast weiterhin Servicedienstleistungen im Bereich von Sendertechnik, Antennenwartung und Netzdienstleistungen anbieten.

„Wir freuen uns, dass wir den geordneten Veräußerungsprozess mit dem Verkauf aller UKW-Antennen abschließen konnten. Das Verfahren wurde wie geplant realisiert. Die Übernahme sämtlicher UKW-Antennen durch neue Unternehmen ist ein voller Erfolg, der die UKW-Verbreitung in Deutschland nachhaltig sichert“, kommentierte Wolfgang Breuer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Media Broadcast, den Abschluss der Verkaufsphase. „Wir werden uns nun im Rahmen unserer Digitalstrategie voll auf die Wachstumsfelder digitalterrestrisches Fernsehen (DVB-T2 HD, freenet TV) sowie Digitalradio (DAB+) konzentrieren. Selbstverständlich stehen wir allen Beteiligten und Interessenten im Bereich UKW-Verbreitung weiterhin als zuverlässiger und erfahrener Servicepartner zur Verfügung.“

Zu finanziellen Details des gesamten Verkaufsprozesses haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart.