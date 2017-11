Mildner Veranstaltungsservice investiert in 200 Iridium Showlight 310

Der Mildner Veranstaltungsservice mit Sitz im baden-württembergischen Schwieberdingen vertraut in Iridium Showlight 310 und investierte jüngst in über 200 Stück des Scheinwerfers.

B&K Braun Iridium Showlight 310 im Einsatz bei Mildner Veranstaltungsservice, Vertrieb durch B&K Braun

Das Showlight 310 von Iridium ist ein Scheinwerfer mit warm- sowie kaltweißen LEDs, insgesamt 31 LEDs mit je 10 Watt Leistung sind in ihm verbaut. Die erzeugte Lichtleistung eignet sich laut eigenen Angaben perfekt zum Ausleuchten von Messeständen oder Ausstellungen, die Möglichkeit der genauen Weißwerte-Einstellungen soll dem Anwender dabei ein Maximum an Flexibilität bieten. Die Scheinwerfer gibt es mit PowerCon oder True1 Connector und sind erhältlich in den Farben grau und schwarz.

B&K Braun

Der Vertrieb des Showlight 310 von Iridium erfolgt in Deutschland durch das karlsbader Unternehmen B&K Braun, weltweit agierender Großhandel für Licht- und Tonprodukte. Neben Iridium vertreibt B&K Braun auch Produkte von bekannten Herstellern wie Global Truss, Ape Labs, Magic FX, DJ Power, Innled, GLP uvm.