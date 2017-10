Mixing for Producers: Workshops mit Mix Engineer Richard Furch

Vom 20. bis 22. Oktober 2017 gibt SAE Institute-Alumnus Richard Furch einen Einblick in die Arbeit eines Musikproduzenten.

Nach seinem Studium im Fachbereich Audio Engineering am SAE Institute Berlin ist Richard Furch seit 2000 als Mix Engineer in den USA tätig. Dort arbeitete er unter anderem mit Prince, Outcast, Patti LaBelle, Usher sowie Frank Ocean und The Weeknd zusammen. Für seine Arbeit wurde er zahlreich nominiert und nahm bisher sechs Grammys mit nach Hause.

An folgenden Terminen lädt das SAE Institute Köln zum Workshop mit Richard Furch ein:

• Meet the Professionals: Freitag, 20. Oktober 2017 von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

• Master Class Workshop „Mixing for Producers“: Samstag, 21. Oktober 2017 von 10 Uhr bis 21 Uhr

• Master Class Workshop „Mixing for Producers“: Sonntag, 22. Oktober 2017 von 10 Uhr bis 21 Uhr

Die Teilnahme am „Meet the Professionals“ ist kostenlos. Die Kursgebühr für die Master Class „Mixing for Producers“ beträgt 600 Dollar und beinhaltet die Teilnahme am 11-stündigen Workshop sowie das Mixen eines eigenen Songs.

Die Teilnehmerzahlen für die englischsprachigen Workshops sind begrenzt. Anmeldungen sind direkt über die oben angegebenen Links möglich.