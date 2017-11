Musikmesse und Prolight + Sound 2018: Produkte von Yamaha, Bösendorfer, Line 6 und Steinberg auf 1.500 Quadratmetern

Yamaha Music Europe präsentiert 2018 erneut die gesamte Vielfalt seiner Produkte und Marken auf der Musikmesse und der Prolight + Sound. Der japanische Traditionshersteller ist im kommenden Jahr so umfangreich auf dem internationalen Messeduo vertreten wie noch nie.

Petra Welzel Musikmesse 2017

Besucher erleben im Portalhaus das breite Portfolio der Yamaha-Instrumente und bekommen darüber hinaus einen Einblick in die „World of Yamaha“, die neben Musikinstrumenten auch die Bereiche Hi-Fi Audio mit dem innovativen MusicCast System sowie Yamaha Motors streift. Ebenso werden die Produkte der zur Yamaha Gruppe gehörenden Marken Bösendorfer, Line 6 und Steinberg zu erleben sein. Darüber hinaus baut Yamaha seine Präsentation in Halle 3.1 der Prolight + Sound weiter aus und zeigt dort Neuheiten rund um Live-Beschallung, Installed Sound und Digital Audio Networking. Insgesamt inszeniert Yamaha Produkte auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern. Besucher können sich auf ein attraktives Live-Musik-Programm mit den Yamaha Artists auf mehreren Bühnen im Portalhaus sowie Workshops und Vorträge der Yamaha-Produktspezialisten freuen.

„Der Messeauftritt von Yamaha im Portalhaus war in den vergangenen zwei Jahren ein Highlight und ein Anziehungspunkt für sämtliche musikalischen Communities. Zudem steht die Marke seit Jahrzehnten für Innovationen auf dem Gebiet der professionellen Audiotechnik. Wir freuen uns sehr, die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Messe Frankfurt und Yamaha in 2018 weiterzuführen“, sagt Michael Biwer, Group Show Director des Bereichs ‚Entertainment, Media & Creative Industries‘ der Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

„Musikmesse und Prolight + Sound geben uns die Möglichkeit, Kunden und potenzielle Kunden zielgerichtet anzusprechen – von musikalischen Einsteigern über Profi-Tontechniker bis hin zu qualifizierten Fachhändlern. Das Portalhaus hat sich als Präsentationsfläche für unsere Produkte bewährt und bietet ideale Voraussetzungen für die Inszenierung unserer hochwertigen Instrumente. Auch in der Halle 3.1 haben wir die für uns wichtigen Besucher erreicht, sodass wir unsere Präsenz dort in 2018 erweitern“, sagt Thomas Schöpe, Präsident der Yamaha Music Europe GmbH.

Die Musikmesse findet vom 11. bis 14. April 2018 in Frankfurt am Main statt – die Prolight + Sound öffnet von 10. bis 13. April 2018. An den Überschneidungstagen vom 11. bis 13. April ist das Ticket für beide Messen gültig.

Mehr Informationen zu Musikmesse und Prolight + Sound unter:

www.musikmesse.com | www.prolight-sound.com