NOVA Line-Array auf schwimmender Festivalbühne

Im Vorfeld des Pro Audio Congress 2017, auf dem NOVA Pro Audio ein neues Line-Array-Konzept vorstellen wird, kam ein NOVA Line-Array auf dem Lake Leigo Music Festival zum Einsatz

NOVA Audio Die Musikbühne schwimmt dabei auf einer Insel im See, umgeben von tausenden Zuschauern an der abfallenden Küste

Im August 2017 feierte das „Lake Leigo Music Festival“ das 20-jährige Jubiläum. Das Festival ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse des Jahres in ganz Estland. Anlässlich des Jubiläums leitete Maestro Neeme Järvi das Estnische „National Symphony Orchestra”. Risto Joost and Marius Järvi führten Arvo Pärt’s „Salve Regina“ und „Adam’s Lament“ auf. Das Lake „Leigo Lake Music Festival“ ist einzigartig in Europa. Über ein Spätsommerwochenende fanden Open-Air-Klassikkonzerte in Naturlandschaften in den hügeligen Landschaften des Otepää-Hochlandes in Südestland statt. Die Musikbühne schwimmt dabei auf einer Insel im See, umgeben von tausenden Zuschauern an der abfallenden Küste. Jedes Konzert hat eine filmische Qualität, in der Bild und Ton zu einem audiovisuellen Ganzen verschmelzen. Die Symbiose aus Natur und Musik schafft einen bleibenden und einzigartigen Eindruck. Das festliche Abschlusskonzert der beiden Festivaltage wurde von einer spektakulären Feuershow begleitet.

Als Beschallungssystem entschied man sich wie schon in den Jahren zuvor für ein NOVA Line-Array System aus der ELITE Serie. Das Modell EL10 ist eines der wenigen vollständig horngeladenen Line-Array Lautsprechersysteme. Dadurch erreicht man noch mehr Reichweite über den gesamten relevanten Frequenzbereich bei gleichzeitig geringerer Grundlautstärke. Dies kommt der Dynamik zugute, was gerade bei klassischer Musik ganz besonders wichtig ist. Technischer Direktor Toivo Tenno zur Auswahl des Systems: „Signalauflösung auf sehr hohem Niveau, sehr transparente Wiedergabequalität und gesteigerte Reichweite waren uns sehr wichtig. Seit bereits drei Jahren vertrauen wir daher auf das NOVA EL10 Modul mit großartigem Erfolg. Man hört die Lautsprecher nicht, man hört das Orchester, nur eben verstärkt.“

Material: 16 × EL10 + 8 × E18SUB

Antrieb: NOVA XPS Verstärker

Controller: NOVA HDC48

Das festliche Abschlusskonzert der beiden Festivaltage wurde von einer spektakulären Feuershow begleitet.

Anmeldung zum NOVA Pro Audio Congress 2017

Vom 18.–19. November 2017 lädt die craaft audio GmbH zu einem Tag akustischer Fachkompetenz ein – dem NOVA Pro Audio Congress in Pocking. Zur Teilnahme am NOVA Pro Audio Congress ist eine Online-Registrierung erforderlich:

http://www.novacoustic.de/PAC-2017/pac-2017.html