Publitec und d3 Technologies als Sponsor bei Connect LIVE @ Shakira

Am 8. November kommt Weltstar Shakira nach Köln in die Lanxess Arena – zu einem ihrer einzigen beiden Stopps in Deutschland. Production Partner & Event Partner veranstalten in diesem Rahmen den zweiten Connect LIVE.

Shakira – El Dorado World Tour

Sponsor des Connect LIVE 2017 ist die Firma Publitec, etablierter Distributor professioneller Veranstaltungtechnik aus Herdecke. Nach einem vorausgehenden Fachtag, bei welchem Publitec die Medienserver von d3 Technologies in den Fokus rückt, werden die Teilnehmer gemeinsam mit exklusiv geladenen Gästen von Production Partner & Event Partner bei einem echten Live-Showcase in der Kölner Lanxess Arena dabei sein: Gemeinsam mit den Teams von Publitec, d3 und Connect erleben die Gäste von einer VIP-Lounge aus die d3 Medienserver live im Einsatz bei der El Dorado World Tour von Shakira.

Ziel des Events ist einerseits natürlich die Präsentation der d3 Medienserver durch Publitec, selbstverständlich steht aber auch der Grundgedanke von Connect LIVE – das People-Event, bei dem Menschen aus der Veranstaltungsbranche mit unterschiedlichem Background in exklusiver Atmosphäre miteinander vernetzt werden – weiterhin im Vordergrund.