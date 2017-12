S.E.A. übernimmt exklusiven Vertrieb für Community Audio in Deutschland

Ab dem 1. Januar 2018 übernimmt S.E.A. Vertrieb & Consulting den exklusiven Vertrieb der Marke Community Audio in Deutschland. Mit dem US-amerikanischen Hersteller aus Chester, Pennsylvania erweitert das Emsbürener Unternehmen sein Portfolio um einen Entwickler und Hersteller von Installationslautsprechern für den Indoor- und Outdoor-Einsatz mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Audio-Branche.

Die Lösungen von Community Audio umfassen Outdoor-Lautsprecher zur Sprach- und Musikbeschallung über verschiedene Distanzen, Einbau- und Gehäuselautsprecher für festinstallierte Indoor-Anwendungen sowie PA- und Säulen-Systeme für die individuelle Beschallung in unterschiedlichen Anwendungen und Größenordnungen. Mit der Vertriebsübernahme geht S.E.A. Vertrieb & Consulting den nächsten Schritt in Richtung Komplettlieferant für Installationsprojekte von Planern und AV-Systemintegratoren.

„Wir freuen uns, die innovativen Installationslautsprecher von Community Audio ab 2018 in unser beständig wachsendes Portfolio aufnehmen zu können“, erläutert Heinz Bouwer, Sales Manager bei S.E.A. und verantwortlich für die Marke. „Community Audio bietet professionellen Anwendern eine große Bandbreite an Lautsprechern, die mit herausragendem Klang, exzellenter Fertigungsqualität und einzigartigen Funktionen überzeugen und somit perfekt in unser Installationsportfolio passen. Wir freuen uns darauf, die Marke Community Audio in Deutschland weiter auszubauen und dabei Synergien aus unserer zwölfjährigen Partnerschaft mit der Schwestermarke Apart Audio zu nutzen.“

Jamie Ward, EMEA Sales Manager bei Community Audio: „Mit der S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH haben wir den idealen Vertriebspartner für einen der wichtigsten europäischen Märkte gefunden. S.E.A. verfügt über ein tolles Team mit viel Erfahrung und Kompetenz im Festinstallationsbereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine In-house-Planungsabteilung für den umfassenden Support in sämtlichen Anwendungsszenarien – von Projekten im Hotel- und Gastgewerbe über Outdoor-Installationen bis hin zu größeren Spielstätten.“

Der bisherige deutsche Community-Vertrieb, prodyTel Distribution, fungiert fortan als Teil des Partner-Netzwerks von S.E.A. die Lösungen von Community Audio. Im Rahmen dieser Kooperation können Kunden von prodyTel das Sortiment des US-amerikanischen Herstellers für ihre Projekte auch in Zukunft direkt über das Unternehmen aus Mittelfranken beziehen.