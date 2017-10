Soundcraft Vi1000 – 212 In und 212 Out auf weniger als einem Quadratmeter

Die Soundcraft Vi1000 mischt Kanäle ohne Ende auf Busse im Überfluss. Sie lässt sich mit allen Soundcraft-Stageboxen kombinieren, kann alle Vi-Showfiles laden und bietet einen Pool von sagenhaften 212 Ein- und 212 Ausgängen. Luxus pur! Alle Wünsche erfüllt! Auf weniger als einem Quadratmeter!

© Adam Gasson / The Bridge Soundcraft Vi1000

Mehrere Live-Bühnen mit digitalem Core anbinden, zusätzliche Sendestrecken am Pult anschließen und im Kanalzug überwachen, spontane Ausspielungen via Dante, MADI oder AES/EBU, mal eben 32 Mikrofone automatisch mischen, frequenzselektive dynamische EQs insertieren, Lexicon-Effekte zumischen, das Pult via App oder mit einem zweiten Vi-Pult fernsteuern? Und das alles schnell, übersichtlich und mit erstklassigem Sound? Auf nur 84 cm Breite? Geht nicht? Geht doch! Mit der neuen Soundcraft Vi1000.

96 Eingangskanäle mit 24 Mono-/Stereo-Bussen sowie LRC Summen

Beispiellose Benutzerfreundlichkeit dank Vistonics II Touch Screens und Fader Glow™

SpiderCore DSP Technologie mit BSS DPR901ii Dynamik-EQ, vMIX-Automixing und Lexicon MultiFX

Integrierte Dante™-Schnittstelle ermöglicht sofortige Anbindung an den Branchenstandard für Audio-Vernetzung

Zwei Erweiterungssteckplätze für optionale I/O oder den Anschluss von Stageboxen

Kabellose Mikrofonüberwachung zeigt Akkuladezustand, Mute Status und RF-Pegel für AKG, Shure und Sennheiser Systeme an

Unverbindliche Preisempfehlung inklusive MwSt.: 19.990,- €

Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 07131 2636-400 bzw. Fax: 07131 2636-430, auf www.audiopro.de oder per E-Mail: info@audiopro.de

https://www.audiopro.de/de/20675.html