StaffelÃ¼bergabe bei Meyer Sound Germany

Die Geschäftsleitung von Meyer Sound Lab. Germany in Montabaur wird zum Jahreswechsel von Sascha Khelifa an Wolfgang Leute übergeben.

Nicole Bouillon Fotografie Sascha Khelifa

Sascha Khelifa, der 18 Jahre im Unternehmen und davon 10 Jahre als Geschäftsführer tätig war, verlässt das Unternehmen, um sich ab dem kommenden Jahr neuen Aufgaben zu widmen. Khelifa, der Meyer Sound Germany mit den Auf- und Ausbau eines engagierten Teams nachhaltig geprägt und die Marktposition gestärkt hat, wird von Helen Meyer, Mitbegründerin und Executive Vice President von Meyer Sound, herzlich verabschiedet: „Wir sind Sascha für seine Leistungen sehr dankbar und wünschen ihm alles Gute. Unsere Beziehung zu Sascha ist tief und es ist wahrscheinlich, dass sich unsere Wege in der Zukunft wieder kreuzen werden.“

Meyer Sound Germany Wolfgang Leute, neuer Geschäftsführer bei Meyer Sound Germany

Nachfolger Wolfgang Leute verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Pro Audio Industrie und ist vor einem Jahr als Sales Director zum Meyer Sound Germany Team gestoßen. Seither hat er den Vertrieb und das Sales Team neu ausgerichtet. Eine fokussierte, an Märkten- und Partnern orientierte Vorgehensweise führte unter anderem zu einer sehr erfolgreichen Einführung der Lina Line Array Serie, einem signifikanten Ausbau der in Deutschland verfügbaren Leopard Systeme und zu einer deutlich stärkeren Präsenz im Installationsmarkt.

„Deutschland war schon immer ein ganz wichtiger Markt für Meyer Sound“, so Helen Meyer. „Wolfgang hat seine wertvollen Qualitäten seit dem Eintritt in unser Unternehmen unter Beweis gestellt. Mit der Übernahme der Geschäftsleitung durch Wolfgang stellen wir die Weichen zur Fortschreibung und zum weiteren Ausbau unserer Erfolgsgeschichte in Deutschland. Das ist eine gute Nachricht für unseren bestehenden und für neue Kunden.“

Wolfgang Leute: „Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen, und freue mich darauf, zusammen mit unserem Team die vor uns liegenden Aufgaben erfolgreich anzugehen. Meyer Sound steht für einzigartige Qualität, Zuverlässigkeit und Leidenschaft. Alles was wir tun muss diesen Werten entsprechen, insbesondere die Zusammenarbeit mit unseren Marktpartnern.“