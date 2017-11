Teltec Berlin zieht um – von Tempelhof in die Nähe des Flughafens Tegel

Teltec baut am Standort Berlin seine Präsenz weiter aus, vergrößert sich und verlagert daher den Standort in neue Geschäftsräume am Wohlrabedamm 32 (Siemensstadt), nahe des Flughafens Tegel.



Aus diesem Grund bleibt die Niederlassung am 08.12.2017 geschlossen bzw. sind Kundenabholungen am 07. und 08.12.2017 nicht möglich. In der Woche zwischen dem 04.-08.12.2017 ist das Team in Berlin außerdem nur eingeschränkt erreichbar. Ab dem 11. Dezember 2017 ist Teltec am neuen Standort eingerichtet und für seine Kunden wieder in vollem Umfang erreichbar.

Mit dem Umzug baut der Systemlieferant für professionelle Bewegtbildlösungen seine Service-Dienstleistung am Standort Berlin weiter aus. Die neuen Büro-, Showroom- und Lagerflächen gewährleisten zukünftig eine noch umfänglichere Betreuung der Kunden am Medienstandort Berlin. Die Kontaktdaten bleiben unverändert:

Tel.: +49 30 7430 197-0 | Fax: +49 30 7430 197-99 | berlin@teltec.de

Die neuen Räumlichkeiten sind zu finden unter der Adresse:

Teltec AG

Niederlassung Berlin

Wohlrabedamm 32 / 3.OG

13629 Berlin

Das Teltec Team Berlin freut sich auf ein Wiedersehen im größeren, moderneren Showroom. Vor dem Eingang stehen den Besuchern genügend Parkplätze zur Verfügung.