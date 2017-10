Neue Probenhalle in Unna

Mitten im Ruhrgebiet hat Pieter Smit eine neue Probenhalle eröffnet, sie ergänzt die Angebotspalette des Veranstaltungslogistikers um ein weiteres Serviceangebot. Auch sonst setzt das Unternehmen auf technische Innovation und Kundenfreundlichkeit.

Der niederländische Speziallogistiker für Bühnenbau und Veranstaltungstechnik Pieter Smit stockt seine deutsche Niederlassung auf. Das 1978 gegründete Unternehmen ist auf dem Gebiet von Transport, Aufbau und der technischen Realisierung von Theater, Konzert- und Musik-, Entertainment- und Sportveranstaltungen in ganz Europa aktiv. Seit 2014 baut Deutschlandchef Ingo Schmidt die Niederlassung in Unna auf. Neben einer großen Containerhalle ist nun auch eine Probenhalle entstanden. Das Gelände gehörte ursprünglich zu einem 2013 in Konkurs gegangenen Stahlwerk. Die Pieter-Smit-Mannschaft, die vor Ort inzwischen 20 Mitarbeiter umfasst, betreut internationale Show- und Kulturgrößen von Metallica über die Rolling Stones bis hin zu den Wiener Philharmonikern.

Zur Unterstützung von durchs Land tourenden Rock-, Musical- oder Theaterensembles gehört nicht nur die zwischenzeitliche Einlagerung der Bühnenbilder, Licht- und Tontechnik. Mit der Errichtung einer nagelneuen Probenhalle hat das Unternehmen auf vielfache Kundenwünsche reagiert. Denn Veranstaltungshallen oder Stadien stehen nicht wochenlang zur Verfügung, damit Acts proben oder Writing Sessions abhalten können. Diese Lücke schließt die neue Probenhalle, außerdem ermöglicht Pieter Smit seinen Kunden damit auch erhebliche Kostenersparnisse, um nach einer erfolgreichen Probe direkt das Equipment in Trailer zu verladen und auf Tour zu gehen.

Viel Platz: die Probenhalle

Die neue Probenhalle misst 17 × 25 m und ist 17 m hoch. Drinnen finden Show- und Bühnentechniker alles, was sie für ihre Arbeit benötigen. Hängepunkte und Träger können individuell angeordnet werden. Die frisch installierte Elektrik bietet alle Zugriffspunkte und ausreichend Kabelschächte fürs Equipment. Stromfressende Installationen sind kein Problem, die Techniker können auf 800 kW Strom zurückgreifen.

Obwohl die Halle im Industriegebiet liegt, hat Ingo Schmidt für ausreichenden Schallschutz gesorgt. Die Hallenwände sind komplett isoliert, innen durch Lochbleche mit 30 mm Dicke, außen durch Lochbleche mit 140 mm. Im nächsten Schritt will Schmidt in der an die Probenhalle anschließenden Containerhalle noch einen Backstage-Bereich einrichten, der anwesenden Künstlern und Crews Möglichkeiten zum Entspannen gibt.

Diese direkt neben der Probenhalle gelegene Lagerhalle wurde ebenfalls nach modernsten Gesichtspunkten konzipiert. Bei einer Fläche von 80 × 30 m ist das Gebäude 22 m hoch und bietet Platz für 250 40-Fuß-Container, die fünffach übereinandergestapelt werden. Um eine möglichst optimale Lagerung für die zum Teil sehr wertvollen Güter (Kulissen, elektrisches Equipment usw.) zu gewährleisten, wird die Halle durchgehend auf 16 bis 17°C temperiert. Dafür sorgt im Winter eine Fußbodenheizung, im Sommer übernimmt eine Klimaanlage auf der Basis einer Geothermalheizung diese Aufgabe. Für Kunden, die selbst mit großer Ausrüstung zur Nutzung der Probenhalle anreisen, bietet diese Kombination der beiden Hallen den unschätzbaren Vorteil kurzer Wege.

Ein weiterer Vorzug ist die zentrale Gesamtlage. Ein Autobahnzubringer liegt nur wenige Hundert Meter entfernt, genauso einfach ist die Anreise per Bahn. Der Flughafen Dortmund ist vier Kilometer nah – sehr praktisch für Kunden aus dem internationalen Showbiz, die mit dem Privatflieger anreisen wollen.

C.Conin/müllermusic Niederlassungsleiter Ingo Schmidt vor dem Fuhrpark

Zentrale Lage Ruhrgebiet

Es ist wohl kein Zufall, dass sich neben der ähnlichen TDA-Anlage in Bottrop eine weitere Probenhalle in Unna angesiedelt hat. Zum einen gebe es gerade im Rhein-Ruhrgebiet zahllose Unternehmen und damit auch potenzielle Kunden, erläutert Ingo Schmidt, darüber hinaus sei für internationale Kunden die Mittellage zwischen Osteuropa und den am Meer gelegenen Ländern ideal. Nicht zuletzt würde das immer noch mitten im Strukturwandel befindliche Ruhrgebiet in unmittelbarer Nähe mit einer ganzen Reihe von Locations aufwarten, die es so im Rest Deutschlands nicht gebe. Die alten Industriehallen, Kokereien oder Zechenkomplexe, teilweise seit Jahren aufgelassen und sozusagen verwildert, würden sich als ideale Veranstaltungsorte anbieten.

Das gilt auch für eine dritte, derzeit nicht genutzte Halle auf dem Firmengelände. Der Backsteinbau aus den 30er Jahren steht momentan leer, mittelfristig ist geplant, diese ehrwürdige Fabrikhalle umsichtig zu sanieren und mit dem alten Industrieflair als Eventhalle zu vermieten.

Insgesamt verfügt Pieter Smit auf dem 35.000 m² großen Gelände über 9.000 m² Pieter Smit vor seinem Furhpark Lagerfläche. Die wird zum Teil auch vom ständig wachsenden Fuhrpark eingenommen. Im Moment betreibt die Pieter Smit Theater Rock GmbH über 25 große LKW. Bei Bedarf kann er aber auch auf den Fahrzeugbestand anderer Niederlassungen zurückgreifen, denn, so Ingo Schmidt, „Pieter Smit ist ein europäischer Player.“ Neben Holland, Belgien und Deutschland ist der niederländische Logistiker auch in Frankreich, Polen und Portugal aktiv. Die neueste Niederlassung in Italien ist seit 2017 am Start.

C.Conin/müllermusic Stattliche Maße: Die neue Probenhalle misst 17 × 25 m und ist 17 m hoch

Fuhrpark nach Maß

Das berührt einen weiteren, für anspruchsvolle Kunden bedeutsamen Aspekt. Pieter Smit kann umfangreichen Anforderungen auch deshalb schnell nachkommen, weil das Unternehmen die entsprechende Größe besitzt und seine Ausrüstung sehr weit differenziert hat. Neben normalen LKW besitzt die Firma auch eine Reihe von Spezialfahrzeugen. So gibt es Doppelstock-Fahrzeuge, also solche, die mit zwei Bühnen ausgestattet sind. Müssen schwere Lasten bewegt werden, können die Veranstaltungstechniker auf Trailer mit 3-t-Hebebühnen zurückgreifen. Zum Verladen gewichtiger Fracht hält Pieter Smit besondere, extrem lange Klapprampen bereit. Für den Transport von Künstlern und Crew werden Nightliner zur Verfügung gestellt, die auch in der Doppeldeckerversion zu haben sind.

Alle derzeit 400 Fahrzeuge im Fuhrpark können auch angemietet werden. Vor allem für kleine Crew-Vans, die gerne als Tour-Bus genutzt würden, sei die Nachfrage groß. Von den 40 oder 50 Fahrzeugen dieser Art sei kein einziger auf dem Gelände, alle seien vermietet und unterwegs, so Schmidt. Wenn es vom Kunden gewünscht wird, werden die LKW nach ihren Wünschen umgebaut. Gerade bei Langzeit-Vermietungen interessant: Die Fahrzeuge können mit dem Logo des jeweiligen Kunden ausgestattet werden.

Eingespielte Teams

Neben den Fahrzeugen stellt Pieter Smit auch Fahrer bzw. Crews zur Verfügung. Die Fahrer sind nicht nur für die Tourneen „on the road“ verantwortlich, sondern sie assistieren auch „on stage“ beim Bühnenauf- und -abbau. Für den Kunden bringt das ein großes Stück zusätzlicher Verlässlichkeit, da hier eingespielte Teams im Einsatz sind, die schnell und effizient arbeiten können.

Natürlich gibt es auch Fälle, in denen die eigenen Fahrzeuge nicht verwendet werden können. Bei der Abwicklung eines Auftrags von Peter Maffay (Tabaluga) galt es zum Beispiel zu beachten, dass VW einer der Sponsoren des Sängers ist. Deshalb wurde zum Transport des Equipments ausnahmsweise auf Fahrzeuge von MAN zurückgegriffen.

Eine wichtige Rolle spielt die Kooperation mit technischen Dienstleistern. So wurde für einen technischen Probeaufbau in der neuen Probenhalle die Firma müllermusic Veranstaltungstechnik aus Köln hinzugezogen, die seit langer Zeit eng mit der Firma Pieter Smit zusammenarbeitet. Aus den Synergieeffekten erhofft man sich in Zukunft eine noch engere Kooperation der beiden Unternehmen im Bereich der Veranstaltungstechnik. Durch das gute Teamwork konnten das Kölner Unternehmen und die Logistikprofis von Pieter Smit schon eine Vielzahl von gemeinsamen Projekten durchführen.

Mit diesem Leistungsumfang hat das Unternehmen den Schritt vom Logistiker zum Allround-Anbieter vollzogen. Damit soll den Kunden ein möglichst umfangreiches Angebotspaket bereitgestellt werden. Diese „kreative Logistik“ beginnt schon in der Lagerhalle. Die wird auch zum Güterumschlag genutzt, wenn Kunden dort etwa Merchandising-Artikel in Kommission lagern. Schmidt: „Ein vom Firmengründer Smit geprägter Leitsatz, der für uns bis heute wichtig ist, lautet: ‚Es gibt kein Nein im Unternehmen.‘“

C.Conin/müllermusic Backstage-Flächen: im nächsten Schritt soll in der Containerhalle eine Backstage-Fläche für Künstler und Crew entstehen

Ständige Innovation

Die daraus folgende geistige Beweglichkeit drückt sich auch in der Innovationsfreudigkeit des Unternehmens aus. Für Schmidt nehme Pieter Smit in der Branche auf nationaler wie europäischer Ebene eine Ausnahmestellung ein. Der Logistiker setze darauf, im Maschinen- und Fuhrpark stets neuestes Material zu nutzen. Das habe nicht zuletzt auch unter dem Gedanken der Nachhaltigkeit seine Bedeutung. Dazu gehöre, dass etwa sämtliche LKW die Grenzwerte der strengen Euro-6-Norm für Abgase einhielten.

Die Kunden- und Referenzenliste ist demgemäß lang und enthält alles, was in der Musik- und Kulturszene Rang und Namen hat. Sie umfasst so unterschiedliche Künstler und Ensembles wie Metallica, U2, Herbert Grönemeyer, Böhse Onkelz und andere internationale und nationale Stars. Diese Vielfalt macht den Beruf des Veranstaltungslogistikers so interessant und spannend, erzählt Ingo Schmidt. Auch wenn die Basis der Aufträge stets bestimmte Konstanten beinhaltet, wie z. B. Messen, Kongresse, Events, Festivals, Oper und Theater, gebe es bei der konkreten Umsetzung große individuelle Unterschiede.

Dass mit der Größe auch Verantwortung kommt, wird bei Pieter Smit durch vielfältige Sponsoring-Aktivitäten erkennbar. Das Unternehmen tritt zum Beispiel als Sponsor für das Reeperbahn Festival und die DRF Luftrettung auf. Auch lokal unterstützt die Niederlassung in Unna mit zahlreichen kleineren Bands die Musikszene aktiv.