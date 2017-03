Stromgitarren und Array-Processing live – PRODUCTION PARTNER 3|2017

Jörg Küster Jennifer Rostock Beschallung mit d&b Array-Processing im ausverkauften Kölner Palladium

Jennifer Rostock Tour 2017: Array-Processing und Stromgitarren

Sowohl Sängerin Jennifer Weist als auch ihre Band und die Audio-Crew ließen es im Frühjahr 2017 in der Kölner Konzerthalle in einem sehr positiven Sinn „richtig krachen“, und dank einer leistungsstarken, kompetent bedienten Beschallungsanlage gab es kräftig etwas auf die Öhrchen. Eine sympathische, seichteren Pop-Gefilden sporadisch nicht abgeneigte Rock’n’Roll-Krawallkapelle war live in ihrem natürlichen Habitat zu erleben. Jakob Bernhart – FOH-Sound Jennifer Rostock – in unserem Bericht: »In der Fliegerei gibt es das Multi Crew Cooperation Training: Man lernt, mit anderen Personen zusammenzuarbeiten. In Flugzeugen wie bei modernen Beschallungsanlagen sind die Systeme inzwischen so komplex, dass man sich auf die Kompetenz der Verantwortlichen verlassen können muss – als FOH-Mischer darauf, dass der Systemtechniker die Anlage perfekt im Griff hat«

Harald Heckendorf Bewährtes trifft Innovatives VL5 mit eingebauten LED-Ringen

Live-„Mastering“ bei Beginner: Rap & fette Bässe

Auf der Beginner Tour wurde am FOH-Platz eher Live-Mastering statt Live-Mixing betrieben – von Kaspar Wiens, der auch das aktuelle Album Advanced Chemistry koproduzierte. Wir trafen die Licht- und Audio-Crew

Martin Martin VDO Face-5

Neue Video-Panels: Martin VDO Face 5

Martin Professional hat kürzlich die neue VDO Face 5 Video-Panel-Serie vorgestellt. Wir sprachen mit Product Manager Wouter Verlinden über deren Features und Vorteile

Praktische Veranstaltungskunde: „Weil Induktivitäten sich verspäten“

Was sich hinter dieser Merkhilfe verbirgt sowie die grundlegende Bedeutung von Spulen und Drosseln in der Veranstaltungstechnik, wollen wir in diesem Artikel näher beleuchten.

Haftungs- und Versicherungsfragen für 2017

Spezialist für Versicherungen rund um den Entertainmentbereich Christian Raith schildert aus seiner Sicht die aktuelle Lage, blickt auf Geschehnisse in 2016 zurück und wagt Prognosen für die kommenden Jahre.

Highlite-Lichtpult Infinity Chimp 300

Infinity unterstreicht als Premiummarke von Highlite International dessen Ruf als Hersteller professioneller Veranstal- tungstechnik jenseits des DJ- und Kleinverleihermarktes mit einem neuen Lichtpult. Dieses zeigt sich in einem sehr stabilen und angenehmen Gehäuse und einer weit entwickelten Software, die sich an der Denkweise und Syntax der aktuellen Standardpulte orientiert.

Moderner Oldschool-Washer auf LED-Basis: Elation Fuze Wash Z350

Back to the roots. Mit nur einem LED-Chip gebietet Elation dem Singlepixel-Wahnsinn bei Washlights Einhalt und baut eine Lampe, die von ihrer Anmutung her an die Glanzzeit der Washlights mit Entladungslampen anknüpft.

Vari-Lite Workshop in Hagen: Premiere des Vari-Lite VL6000 Beam bei Cast

Am Jahresbeginn 2017 lud Cast zum ersten Philips Vari-Lite Workshop in Hagen ein – Anlass unter anderem: die Vorstellung des neuen Vari-Lite VL6000

Vierkanalige Endstufe mit DSP und Dante-Interface: Powersoft Quattrocanali

Die schon aus den Topmodellen der Powersoft X-Serie bekannten DSP-Funktionen sind jetzt auch als günstigere Quattrocanali Endstufenserie verfügbar