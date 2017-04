Tag 2 der Prolight + Sound 2017 ist heute gestartet. Erster Gast in unserem Videostudio in Halle 4.0, B25 ist Audio Consultant Prof. Dr. Anselm Goertz. Der Audioexperte testest seit über zehn Jahren für Production Partner und Professional System Lautsprecher, Line Arrays und andere Beschallungssysteme. Im Gespräch mit Redakteur Detlef Hoepfner erinnern sich die beiden an die Anfänge und die Entwicklung von Audiotests.