AED Group veranstaltet AED Customer Nights in Belgien und Deutschland

Am 13. und 14. Dezember 2017 veranstaltet die AED Group eine weitere Ausgabe der AED Customer Nights. Der zweitägige Event mit erwarteten 1.500 Teilnehmern aus der internationalen AV-Branche findet in den AED Studios im belgischen Lint bei Antwerpen statt und kombiniert eine AV-Messe, Keynote-Seminare sowie einen Branchentreff mit Get-together, Dinner und der berühmten AED-Party.

AED

Neben der Präsentation aktueller Produkte und Technologien (Öffnung der Expo-Hall um 16 Uhr) aus dem AED-Portfolio haben die Teilnehmer an beiden Tagen die Möglichkeit, einem einstündigen Seminar von Patrick Woodroffe beizuwohnen. Der weltweit renommierte Lichtdesigner zeichnete unter anderem für die Gestaltung der Tourneen von Michael Jackson, den Rolling Stones, Peter Gabriel, Lady Gaga und Elton John sowie die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London verantwortlich.

Im Anschluss an das Ausstellungs- und Seminarprogramm lädt die AED Group alle Teilnehmer zum großen Dinner in den Räumlichkeiten der Barco Virtual World, gefolgt von einer Keynote von AED-Geschäftsführer Glenn Roggeman, der das Jahr 2017 Revue passieren lässt und einen Ausblick auf das kommende Jahr gibt. Abgerundet wird der erste Tag der AED Customer Nights von der mittlerweile legendären AED Customer Nights Party.

Speziell für Kunden aus dem deutschsprachigen Raum veranstaltet AED Germany am 25. und 26. Januar 2018 am Deutschland-Standort im rheinland-pfälzischen Bannberscheid einen eigenen Customer Nights-Event.

Anmeldungen für beide Customer Nights unter www.AEDcustomernights.com

Wer bei Wahrnehmung der Termine in Deutschland den Besuch des AED-Museums für Veranstaltungstechnik vermisst – hier haben wir eine umfangreiche Fotoserie über die historische Veranstaltungstechnik im AED-Museum für Euch!