HK Audio PA-System LUCAS 2K für mobile DJs

HK Audio bringt LUCAS 2K auf den Markt, die neue Kompakt-PA für mobile DJs

HK Audio Die HK Audio LUCAS 2K setzt auf hochwertige Komponenten, eine neu entwickelte 2.000-Watt-Endstufe und fortschrittliche DSP-Technologie

Das aktive 2.1-Stereo-PA-System ist der perfekte Begleiter für mobile DJ-Events wie Hochzeiten, Galas oder andere Gelegenheiten. LUCAS 2K ist in zwei Varianten erhältlich: LUCAS 2K15 mit einem 15“-Subwoofer und LUCAS 2K18 mit einem 18“-Subwoofer. Beide Systeme sind mit zwei 8“/1“-Satelliten ausgestattet.

LUCAS 2K wird im Stammwerk von HK Audio in St. Wendel/Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards produziert. Neben hochwertigen Komponenten überzeugt die PA durch eine neu entwickelte 2.000-Watt-Endstufe und fortschrittliche DSP-Technologie. Die Filterung des Systems wurde speziell auf die Bedürfnisse mobiler DJs abgestimmt und schafft so den Spagat zwischen dezenter Hintergrundbeschallung, verständlicher Sprachwiedergabe und Partybeschallung mit hoher Lautstärke.

Mit den passenden Bass-Erweiterungen L SUB 1500 A und L SUB 1800 A der LINEAR-SUB-Serie kann bei Bedarf noch mehr Schub im Low-End erreicht werden. Somit wird das 2.1-System zum klassischen Half-Stack.

Das LUCAS-Format garantiert einfachstes Handling und intuitive Bedienung: Die Subwoofer wurden mit HK Audio MultiGrip-Griffen und einem M20-Flansch ausgestattet, die Satelliten verfügen über ergonomi­sche Griffmulden. Das 53kg leichte LUCAS 2K15-System ist darüber hinaus bequem alleine zu transportieren, im Nu aufgebaut und kann elegant im Raum platziert werden. Der MonoTilt-Hochständerflansch ermöglicht die optimale Ausrichtung des Schalls auf das Publikum. Praktisches Zubehör wie Speaker Stand Add-Ons, Roller Bags und Stativsegel runden das perfekte Paket für mobile DJs ab.

Rüdiger Forse, Senior Produktmanager von HK Audio, sagt: „1998 hat HK Audio mit der Einführung des Lightweight Ultra Compact Active Systems – oder kurz: LUCAS – eine neue PA-Kategorie ins Leben gerufen. In Europa etablierte sich LUCAS schnell als bester Freund des Entertainers und wurde zum Synonym für 2.1-Sound-Systeme.“

„Heute, im Jahr 2017, vereint LUCAS 2K viele Aspekte der langjährigen HK-Audio-Erfahrung: einfacher Transport, Plug’n’Play-Aufbau, ein neuer eindrucksvoller Look und ein nie zuvor dagewesener elektrisierender Stereo-Sound. DJs auf der ganzen Welt haben auf diese Kompakt-PA gewartet. Schlichtweg der einfachste Weg, die Party richtig in Gang zu bringen – und sie am Laufen zu halten! Dies gepaart mit einer unglaublichen Soundleistung und das Label „Made in Germany“, macht LUCAS 2K zum Herzstück des mobilen DJs.“

LUCAS 2K ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter: www.hkaudio.com