JBL VTX A12 und Soundcraft Vi1000 Vorführung

Audio Pro

Audio Pro zeigt das neue JBL Line-Array A12 (hier geht es zum detaillierten PRODUCTION-PARTNER-Test) am 5. Dezember 2017 in Hamburg und am 7. Dezember 2017 in Essen. Das ist eine gute Gelegenheit, sich selbst einmal das System anzuschauen und live zu erleben. Zusätzlich steht das brandneue Soundcraft Vi1000 zum Test bereit. Dieses Pult bietet den vollen Funktionsumfang einer Vi3000 auf nur 84 cm Breite – inkl. Automatikmischer und Integration von AKG-, Shure- und Sennheiser-Sendestrecken. Für alle Fragen stehen kompetente Ansprechpartner vor Ort Rede und Antwort. Da die Anzahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, können Termine direkt gebucht werden unter 07131 2636-232 oder per E-Mail an David Schumacher (Projektmanager Touring/PA-Rental): d.schumacher@audiopro.de

Weitere Infos zu den Demos bei Audio Pro: https://www.audiopro.de/de/6377_DEU_AP.html