3D-Audio-Trends: Immersive Sound Systeme im Überblick

Nicht nur bei Spielen, im Kino, bei Musik- und TV-Produktionen – auch im Theater und Opernhaus, bei Events und Live-Produktionen gewinnt das dreidimensionale Klangerleben immer mehr an Bedeutung. Und es gibt immer mehr Systeme, mit denen sich dem Hörer neue Dimensionen eröffnen.

L-Acoustics Immersive Sound – 5.1 war gestern.

Klanginstallationen und mehrkanalige Wiedergabekonzepte gibt es in der Beschallung vermutlich schon fast so lange, wie man Audiomaterial künstlich verstärkt: Schnell erkannte man die Eigenschaften von einzeln zu ortenden Lautsprechern und machte sich diese Möglichkeiten bei Konzerten,Kunstinstallationen und – natürlich am verbreitetsten – im Kino zunutze. Aber nur in Letzteren hat sich eine standardisierte Arbeitsweise durchgesetzt, getrieben von der Notwendigkeit, eine Vielzahl von Spielstätten in gleichbleibender Qualität zu versorgen (und natürlich der Gelegenheit, solch eine Standardisierung auch in bare Münze verwandeln zu können).

In der Konzert- oder Theaterbeschallung dagegen dominierten bisher Projekt- oder Theater-bezogene Lösungen (wie in der Staatsoper Wien, siehe unsere Ausgabe 7-8/2016), oder aber Ansätze, die in erster Linie aus einer eher „technischen“ Perspektive die Lokalisation auf die Bühnenakteure optimieren sollen, angefangen von einfachen Panorama-/L-C-R-Lösungen bis zu komplexeren Processing- Lösungen, die vielleicht auch auf einem Messestand die Aufmerksamkeit auf die Exponante lenken sollen. An einer Raumsimulation ist man in vielen Fällen eher weniger interessiert – im Gegenteil: man wäre froh, schon vom vorhandenen, echten Raum etwas „wegrechnen“ zu können.

Einen zusätzlichen Schub bekommt das Thema aktuell durch den VR-Hype: Schnell hat man erkannt, dass es nicht ausreicht, wenn man sich optisch in einer virtuellen Welt orientieren kann, auch die akustische Positionierung muss verzögerungs- und artefaktfrei funktionieren. Hier versuchen auch Firmen wie Sennheiser oder Facebook Fuß zu fassen: Sennheiser eher aus Richtung eines entsprechenden Mikrofons für die Signalaufnahme (samt A-B-Format-Konverter Plug-in), Facebook hinsichtlich eines Kameraprojektes und der eigens entwickelten 360 Spatial Audio-Workstation. Eine Sonderrolle nimmt noch die Klang-Fabrik ein: Sie verspricht den Akteuren auf der Bühne selbst ein bezüglich der Räumlichkeit besonders natürliches Klangempfinden, in der höchsten Ausbaustufe incl. Head-Tracking.

Unser Systemüberblick zeigt, wie breit die Palette an Lösungen mittlerweile ist. Es geht dabei noch nicht um eine Bewertung, denn die Systeme sind so vielfältig und unterschiedlich, dass sie schwer zu vergleichen sind. Der gemeinsame Nenner findet sich in ihren Fähigkeiten, durch die „Zusammenstellung“ von mehrkanaligen Signalen und ihrer Wiedergabe über Lautsprecher den Hörern ein räumliches Klangerlebnis zu ermöglichen, das über Stereo und 5.1 hinausgeht. Stichworte wie erweiterte Realität (Augmented Reality AR) und virtuelle Realität (VR) umschreiben die Erfahrung, die sich dem Hörer eröffnet. Objektbasiertes Mischen beschreibt den Ansatz, wie Tongestaltende diese Realitäten erschaffen oder das Reale mit Lautsprechern besser abbilden können, z. B. indem im Theater oder der Oper die Akteure an der Position gehört werden, an der sie auch zu sehen sind. Nicht zuletzt kann beim Konzert eine besser hörbare Breiten- und Tiefenstaffelung der Musiker erreicht oder eine Raumillusion erzeugt werden, die sich von der realen Raumakustik unterscheidet.

Die Hersteller haben wir gebeten, einige Eckdaten ihrer Lösungen tabellarisch anzugeben und die Fragen zu diesen Herausforderungen zu beantworten: Welche Vorteile entstehen durch den Einsatz des 3D-Systems? Welche besonderen Funktionen zeichnen das System aus, und welche Entwicklungen werden für die Zukunft erwartet? Unser Fokus liegt dabei auf den 3D- bzw. Ortungsfähigkeiten. Die Möglichkeiten zur virtuellen Veränderung der Raumakustik und akustischen Bedingungen, die einige der hier genannten Systeme ebenfalls schaffen, werden künftig in unserer Schwesterzeitschrift PROFESSIONAL SYSTEM dargelegt.

Einige Systeme des Marktes sind hier leider nicht vertreten – entweder, weil sich ein System gerade in einem Entwicklungsprozess befand oder, weil ganz banal keine Rückantwort auf unsere Fragen zu erhalten war.

Hier geht es im Schnellgang zu den einzelnen Systemen:

Amadeus Active Acoustics

Fabio Kaiser sieht beim Amadeus Active Acoustics der Rohde-BeSB GmbH als Vorteile von 3D erweiterte klangliche Gestaltungsmöglichkeiten, eine realistische Wiedergabe von Soundscapes, die Effektbeschallung für Theater und Oper sowie die Virtualisierung von Lautsprecherpositionen.

Christiane Bangert Audio-Server für Amadeus Active Acoustics

Als Besonderheiten der eigenen Lösung stellt er heraus: Verbesserung der Raumakustik und 3D-Audio in einem System, kundenspezifische Anpassungen seien einfach möglich, eine homogene Schallpegelverteilung bei gleichzeitiger Maximierung des Sweet Spots über den gesamten Publikumsbereich und dadurch eine korrekte Lokalisation der Musikerinnen und Musiker im gesamten Raum. Welche Entwicklungen erwartet er für die Zukunft? 3D-Audio wird bei Veranstaltungen, in Theatern und Opern zunehmend eingesetzt werden. Dazu werden die 3D-Audio-Algorithmen stetig verbessert und mehrkanalige Audionetzwerke günstiger. Schließlich erwartet Fabio Kaiser, dass objektbasierte (also umgebungsunabhängige), offene Wiedergabeformate entwickelt werden.

Vivace

Für 3D sieht Bernd Noack von der Müller-BBM Acoustic Solutions GmbH diese Vorteile: Eine bessere räumliche Ortung von Akteuren durch das Publikum, mehrkanalige räumliche Musikdarbietungen (Mehrkanal-Playback), die räumliche Wiedergabe der tatsächlichen Orchesteraufstellung und die virtuelle Positionierung von Solo-Instrumenten und Solisten. Er erkennt außerdem kanalbezogene unterschiedliche raumakustische Bedingungen und die Automation aller Einstellungen, Playlisten, externe Triggerung, 3D-Tracking. Für Vivace stellt er zwei besonderen Funktionen heraus: Es ermögliche die Kombination von 3D-Tracking, Automation und kanalweiser, raumakustischer Beeinflussung sowie die dynamische Veränderung raumakustischer Parameter für Effekte.

Wie geht es aus seiner Sicht weiter? Er erwartet eine größere Akzeptanz von 3D-Sound im Sound-Design und in der Komposition und dass 3D-Audio zur Standard-Ausstattung in hochwertigen Spielstätten gehört.

L-ISA von L-Group

L-ISA ist aktuell das persönliche Entwicklungsprojekt von L-Acoustics-Gründer Christian Heil mit einem Entwicklungs- Studio in London. Unterstützt wird er von Sherif el Barbari, der auch die ersten praktischen Anwendungen bei Veranstaltungen supportet hat. Zu den Vorteilen von 3D befragt meint er: „Was man sieht, hört man auch.“ L-ISA sei eine bahnbrechende Sounddesign-Technologie, die neue Horizonte für die Kreativität von Musikern und Künstlern öffne. Das L-ISA Projekt werde von Anfang an mit der klaren Mission entwickelt, dem Zuhörer eine empathische Erfahrung des räumlichen Hyperrealismus und Klangeinhüllung anzubieten. Konventionen hinter sich lassend bringe L-ISA innovative Lösungen, die musikalische Kreativität, Live- Produktionen und vielkanalige Audio-Wiedergabe miteinander verbinden.

Aber welche besonderen Funktionen bietet L-ISA? „Unsere mehrkanalige Plattform, die sich einfach und nahtlos in die traditionelle Misch-Abläufe integrieren lässt, ist so optimiert, dass man sich auf den kreativen Prozess fokussieren kann und nicht von der Technologie abgelenkt wird.“ Speziell entwickelte, intuitive Software-Bedienwerkzeuge stellen eine verständliche, grafische Rückmeldung sicher. Außerdem verspricht er Bedienelemente, die einfach einzustellen seien und gleichzeitig viel Leistung „unter der Haube“ haben.

Objektbasierte Mehrkanalverarbeitung mit 96 Ein- und 32 Ausgängen bereite einen völlig neuen Wege, Sound-Kreationen zum Leben zu erwecken – auf Touren, in Clubs, bei speziellen Veranstaltungen und Installationen. Zugehörige Simulations- und Vorhersagewerkzeuge erlaubten den Entwurf und die Optimierung von Veranstaltungen im Vorfeld und gäben damit Sicherheit. Das L-ISA-Team entwickelt die Plattform derzeit kontinuierlich weiter, um regelmäßig Leistung und neue Funktionen hinzuzufügen.

