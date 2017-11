Verstärker-Leistungsmessung reloaded

Mit dem Testbericht über den Omnitronic XDA-2402 haben wir gleichzeitig auch die Darstellung der PRODUCTION PARTNER Messergebnisse der Leistungswerte überarbeitet. In Zukunft werden die Ergebnisse immer in jeweils einem Diagramm zusammengefasst für 2-, 4- oder 8-Ohm-Lasten dargestellt.

Anselm Goertz Abb. 1: Burst-Signale zur Leistungsmessung nach EIAJ- (blau) und CEA-Vorgaben (rot) mit einem Tastverhältnis von 8 zu 40 und 20 zu 500 entsprechend einem Crestfaktor von 10 oder 16 dB

Die 16-Ohm-Messungen fallen bei den Standardmessungen weg, da hier gegenüber der 8-Ohm-Messung kaum weitere Erkenntnisse gewonnen werden und der 16-Ohm-Betrieb ohnehin eher selten vorkommt. 2-Ohm-Messungen werden auch nur noch für diejenigen Endstufen abgebildet, die explizit auch für den 2-Ohm-Betrieb ausgelegt sind. Für die XDA-2402 bedeutet das: Es gibt je eine Grafik für den 4-Ohm- und den 8-Ohm-Betrieb. Zu Verbesserung der Übersicht fallen auch die Messungen für Crestfaktoren von 6, 12 und 18 dB weg.

Abgebildet werden in den neuen Leistungsdiagrammen:

Impulsleistung für eine 1 ms dauernde einzelne Periode eines 1-kHz-Sinussignals

Sinusleistung bei einem konstant anliegenden 1-kHz-Sinussignal nach einer Sekunde, nach zehn Sekunden und nach einer Minute

Leistung bei einem konstant anliegenden Rauschen mit 12 dB Crestfaktor nach zehn Sekunden, nach einer Minute und nach sechs Minuten

Leistung bei einem konstant anliegenden Rauschen mit 6 dB Crestfaktor nach zehn Sekunden, nach einer Minute und nach sechs Minuten

Leistung nach EIAJ gemessen mit einem gepulsten 1-kHz-Sinussignal von 8 ms Dauer alle 40 ms. Das Signal hat einen Crestfaktor von 10 dB.

Leistung nach CEA 2006 mit einem 1-kHz-Sinussignal, dessen Pegel alle 500 ms für 20 ms einen Pegelsprung von +20 dB erfährt. Das Signal hat einen Crestfaktor von 16 dB.

Für die sinusförmigen Messsignale fällt die Auswertung relativ leicht. Man erfasst den Effektivwert und berechnet daraus die Leistung. Die Sinuswelle sollte dabei noch nicht sichtbar verzerrt sein. Für die Sinus-Burst-Signale nach EIAJ oder CEA lassen sich zwei Werte bestimmen: Zum einen der kurzzeitige Effektivwert während der Dauer des Bursts und der Effektivwert über alles inklusive der Signalpausen. Das Verhältnis der beiden Werte beträgt für das EIAJ-Signal 7 dB und für das CEA-Signal 13 dB. Der Crestfaktor, der das Verhältnis des Spitzenwertes im Burst zum Effektivwert über alles beschreibt, ist jeweils 3 dB größer und beträgt somit 10 dB bzw. 16 dB. Für die beiden Burst-Messmethoden wird in der Übersicht jeweils der Leistungswert berechnet, aus dem kurzzeitigen Effektivwert des Bursts und der aus dem über alles Effektivwert angegeben. Eine weitere, hier bislang noch nicht genutzte, aber auch manchmal anzutreffende Burst-Messmethode arbeitet mit 33 ms langen 1-kHz-Bursts gefolgt von 66 ms langen Ruhephasen. Hier beträgt der Crestfaktor 7,8 dB. Welche Burst-Messungen nun besser oder aussagekräftiger ist, lässt sich so pauschal nicht sagen. Wichtig ist es jedoch, bei einem Vergleich nur die Messungen nebeneinander zu stellen, die auf der gleichen Messmethode basieren.

Etwas anders gestaltet sich die Messung mit den Noise-Signalen mit 12 oder 6 dB Crestfaktor. Der Verstärker wird mit diesen Signalen bis an seine Clip-Grenze ausgesteuert und dann dauerhaft belastet. Gemessen werden nach zehn Sekunden, nach einer Minute und nach sechs Minuten jeweils der Wert Spitze-Spitze (V pp ) und der Effektivwert (V rms ) des Signals. Daraus werden vergleichbar zur Burst-Messung je ein Leistungswert aus dem Effektivwert der Spannung und einer aus dem Wert Spitze-Spitze durch 2,82 berechnet. Die Werte sind so mit den Werten der Burst-Messungen vergleichbar.

Abb. 2: Leistungswerte an 4 Ohm bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle Anselm Goertz Abb. 3: Leistungswerte an 8 Ohm bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle