Laser: The regels sind the regels – PRODUCTION PARTNER 11/2017

Ralf Lottig

„Eine Lösung, die ein Problem sucht“, so beschrieb Theodore Maiman im Jahr 1960 seine Erfindung – den ersten Laser. Dass diese Laser-Technologie heutzutage in vielfältiger Anwendung und in verschiedensten Industrien zum Einsatz kommt, konnte Maiman seinerzeit noch nicht erahnen. Mit dem Boom der Großraumdiskotheken bis in die 2000er wuchs auch die Nachfrage nach Showlasern. Kaum eine Diskothek, die etwas auf sich hielt, verzichtete auf diese Technik. Und schon hatte der Laser seinen Ruf als Disko-Effekt weg! Der erhebliche Aufwand zum Betrieb einer Laseranlage tat sein Übriges dazu, dass man Laser nur sehr selten im Touring-Alltag oder bei temporären Shows zu sehen bekam.

Aber die Technologie und deren Einsatzmöglichkeiten haben sich deutlich weiterentwickelt. Dem Betrieb eines Lasers stehen längst nicht mehr solch hohe Hürden entgegen. Ebenso sind die kreativen Möglichkeiten mit der Zeit gewachsen: Immer öfter sieht man nun Laser auch dort, wo man sie bisher noch nicht erwartet hätte. Der Laser ist wieder en vogue! Aber der Einsatz von Laserstrahlen ist auch gefährlich. Vereinfacht: Je stärker Licht gebündelt wird, desto höher ist dessen Intensität und damit die verbundenen Risiken für das menschliche Auge. Entsprechend viele Normen, Verordnungen und Regeln gibt es. Nur wenige Fachleute können sie richtig deuten und anwenden. Man kennt sicher den Laserschutzbeauftragten, den man für den Betrieb von Lasern ab Klasse 3 benötigt. Er ist für den Betrieb einer Laseranlage im Showbetrieb jedoch nicht unbedingt ausreichend.

In unserem Laser-Special (ab Seite 14) möchten wir daher nicht nur den aktuellen Stand der Technologie darstellen, sondern auch versuchen Klarheit über den Einsatz von Lasern zu erreichen, was die Regeln betrifft und auch die Verantwortung für den Betrieb.

Themen in PRODUCTION PARTNER 11/2017