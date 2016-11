Ab sofort erhältlich – PRODUCTION PARTNER 11|2016

Detlef Hoepfner

Richtig versichert in der Veranstaltungstechnik?

Welche Versicherung braucht man als selbstständiger Veranstaltungstechniker? In unserer Ausgabe PRODUCTION PARTNER 11|2016 geben Fachleute Hilfestellungen dazu, welche Absicherung es in der Veranstaltungstechnik gibt und in welchen Alltagszenarien sie helfen können.

Harald Heckendorf Die Bühne bot seitlich zwei LED-Wände

Rea Garvey

Für die Open Air Shows von Rea Garvey schuf Christian „Rocketchris“ Glatthor ein sehr außergewöhnliches Licht- und Bühnendesign, bei dem Neo-Schnüre eine zentrale Rolle spielten.

Maier Sound G2 Monitor/TFT

Der von uns getestete G2 ist nicht nur ein Doppel-12″-Bodenmonitor: In gleicher Form ist er auch mit integriertem Video-Interface und Display erhältlich, um Videosignale über größere Strecken auf der Bühne zu verteilen. Hier schon mal ein Vorgeschmack!