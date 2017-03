Alexander Wilhelm: Konzentration auch auf Retail- und Industrieinstallationen

Der immer rasanter stattfindende Wandel der Technologien – speziell im AV Bereich – stellt für unsere Branche natürlich eine stetig wachsende Herausforderung dar und fordert eine starke Aktions- sowie Reaktionsfähigkeit des Unternehmens.

Natürlich gilt es auf der einen Seite Investitionssicherheiten zu garantieren, auf der anderen Seite muss man vermehrt in Vorleistung treten, will man neue Märkte eröffnen und als Global Player mitspielen. Für Wilhelm & Willhalm Event Technology stand die Technik jedoch seit Gründung des Unternehmens in 1991 immer weitestgehend in zweiter Reihe und dient bis heute als Werkzeug dem mächtigsten Tool unserer Branche unterstützend zur Seite – der Dienstleistung. Auf die besten Werkzeuge zurückgreifen zu können, ist natürlich Teil unserer Philosophie, bei der der Experte und Mensch mit seiner Dienstleistung direkt am Kunden in unserem Team jedoch immer im Vordergrund stehen wird, streng getreu unserem Credo: „Wer glaubt ein Großer zu sein, hört auf einer zu werden.“ Deswegen richten wir mit unserer Academy innerhalb unseres neugebauten Firmensitzes mit einem großzügig angelegten Schulungs- und Demohallencenter den Fokus vermehrt auf die Aus- und Weiterbildung unserer eigenen Mitarbeiter. Zudem bieten wir hiermit auch Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Branche inhouse die Möglichkeit, sich fortzubilden, was einen Benefit für die Branche per se bedeutet.