Der LED-Profilscheinwerfer ETC Source Four LED Series 2 im unabhängigen Test

Überzeugte die Serie 1 der Source Four von ETC vor allem durch ihr einzigartiges 7-fach-Farbmischsystem, rückt deren Nachfolger nun mit leicht modifiziertem LED-Array durch deutlich gesteigerten Output noch näher an das Original heran.

Es gibt zwar nicht viele Klassiker in der Veranstaltungstechnik – einer Branche, die sich Aktualität und technischen Fortschritt geradezu auf die Fahnen geschrieben hat. Dennoch gibt es Ausnahmen und der Source Four gehört definitiv dazu.

Aber auch Standards brauchen gelegentlich ein Facelift und so spendierte ETC dem Scheinwerfer bereits vor einiger Zeit eine alternative Basis mit LED-Engine. Die aktuelle LED Series 2 stellt nun wiederum den aktuellen Stand der Technik dar.

Unser Autor Stefan Junker hat die 2. Generation der LED-Profilscheinwerfer auf 7 Seiten getestet. Den ausführlichen Test der ETC Source Four LED Series 2 erhalten Sie in unserem Shop als praktischen Download.