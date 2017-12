Der Stage Rider: Nützliche Tipps von Toningenieur Oliver Voges

Band Rider, Tech Rider, Stage Rider, Club Rider – die Bühnenanweisung eines Künstlers hat viele Namen! In dem kostenlosen E-Dossier „Band Rider: Eine Geschichte voller Missverständnisse“ gibt der erfahrene Toningenieur Oliver Voges hilfreiche Tipps rund um den perfekten Stage Rider!

Der Stage Rider eines Künstlers ist das Ergebnis der – meist langwierigen – Planungsphase für eine Tour. Im Idealfall sind in der Bühnenanweisung in kurzer und informativer Form sowohl das lokal benötigte Personal und Material, sowie die von der Produktion mitgeführte Hardware aufgeführt. Was in der Theorie so einfach und logisch klingt, führt in der Praxis jedoch häufig zu Verwirrungen und Missverständnissen.

Stage Rider & Input-Liste

Der rein informative Charakter des Stage Riders kann wie folgt aussehen: „Hallo, wir sind die Formation XY und spielen mit fünf Musikern in folgender Besetzung. Wir kommen mit kompletter eigener Backline, aber ohne eigenes Personal.“ Zusammen mit einer Input-Liste, aus der alle Details der benutzten Instrumente herauszulesen sind und einer groben Zeichnung der Bühnenpositionen ist der Band Rider fertig. Er passt auf einen DIN-A4-Bogen und enthält alle wichtigen Informationen.

Stage Rider für große Auftritte

Sobald eine Band mehr Publikum zieht und man größere Venues spielt, wird auch der Band Rider automatisch komplexer. Ab einer Kapazität von ca. 1.500 Personen arbeiten Veranstalter oft nicht mehr mit der hauseigenen Audiotechnik. Die technischen Anforderungen für Shows in dieser Größenordnung können stark variieren. Hier ist meist ein externer technischer Dienstleister im Spiel, der flexibel auf die unterschiedlichen Produktionen eingehen kann. Eine PA kann bereitgestellt werden, muss aber nicht. Mischpulte verschiedener Hersteller sind im Verleihpool. Es gibt aber auch viele Bands, die lieber mit eigenen Pulten anreisen. Hier merkt man schon, dass es in diesem Segment viel mehr zu bedenken gibt.

Oliver Voges bei einem Beschallungs-Workshop in Aktion

