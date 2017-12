RGB Farben – oder doch RGBWWACW?

RGB Farben oder doch RGBW? Die Problematik der Farbwiedergabe von LED-Leuchtmitteln ist hinlänglich bekannt. Es gibt mittlerweile verschiedenste Ansätze in Bezug auf Leistung und Qualität. Viele neue LED-Scheinwerfer haben weitere Farben oder mindestens eine zusätzliche weiße LED. Für bestimmte Anwendungen jedoch reicht eine RGB-Farbmischung völlig aus.

Das Spektrum einer farbigen LED ist sehr schmalbandig, und ein LED-Chip kann nur eine einzige Farbe wiedergeben. Bei weißen LEDs wird in der Regel eine blaue LED verwendet, um mit Hilfe von Phosphor zu der energiereichen kurzen Wellenlänge weitere langwelligere Strahlung im gelben, roten und in geringen Maßen noch grünen Spektrum hinzuzufügen. Kurz – bei der LED handelt es sich um einen Linienstrahler.

Definition von RGB

Je nach ausgestrahlter Lichtfarbe kürzen wir diese LED auch mit dem entsprechenden Buchstaben ab: R wie Rot, G für Grün, B für Blau, C für Cyan (RGB Farben), A für Amber und W für Weiß, was auch als WW für Warmweiß und KW für Kaltweiß definiert wird. Die verschiedenen Farborte innerhalb einer LED-Grundfarbe werden meist nicht mit einer Buchstabenkombination abgekürzt, sondern wie in unseren Beispiel einfach als Grün, und ein anderes Grün bezeichnet – GG.