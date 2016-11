Der Mensch und die Farben

RGB Farbtabellen, Farbtabellen CMY, Farben mischen, Farben sehen, Farben empfinden – Farben sind in allen Bereichen ein unglaublich wichtiger Faktor zur Emotionalisierung. Ob in den eigenen vier Wänden, in der Malerei, der Fotografie, der Lichtgestaltung bei einem Konzert oder im Theater und natürlich auch im Produkt- und allgemeinen Marketing. Um Farben ideal einsetzen zu können, muss man erst verstehen, wie der Mensch eigentlich Farben versteht.

Gefühle und Emotionen, die Theatersequenz, Show, Industriepräsentation, einem Bild oder auch einer Verpackung vermittelt werden sollen, basieren auf exakten Farbmustern. Doch wie wird farbiges Licht eigentlich wahrgenommen?

Der Mensch und die Frequenzen

Die Farbe ist eine Interpretation unseres Gehirns auf die Wahrnehmung dreier Sinneszellen im Auge, den Zäpfchen, die ihre größte Empfindlichkeit bei 425 nm, 535 nm und 565 nm aufweisen. Ihre größte Anzahl ist im Zentrum der Netzhaut zu finden, dort wo wir unser Bild fixieren und scharf sehen. Die vierte Sinneszelle im Auge bilden die Stäbchen, deren Anzahl außerhalb des Zentrums ihre größte Verbreitung haben. Die Stäbchen sind viel lichtempfindlicher als die Zäpfchen. Auf Grund ihrer Empfindlichkeit im gesamten Lichtspektrum von ca. 400 bis 750 nm Wellenlänge erlauben sie Schwarz weiß Sehen auch bei sehr niedrigen Lichtstärken. Ihre größte Empfindlichkeit haben die Stäbchen dann bei 507 nm – die größte Empfindlichkeit beim Farbsehen liegt bei 555 nm, so dass im Dunkel grünblaues Licht als relativ hellerkannt wird und Rot am dunkelsten erscheint. Leider nimmt auf Grund der gerade beschriebenen Verteilung der Stäbchen auf der Netzhaut dabei die Sehschärfe gegenüber dem Farbsehen ab.

Weiterhin werden durch die Augenlinse die verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich stark gebrochen. Bei monochromatischem Licht hat der Mensch also eine deutlich höhere Sehschärfe als im Licht eines größeren Wellenbereichs. Man unterscheidet zwischen Tages-, Dämmerung- und Nachtsehen. Die Grenze zwischen Tagessehen (photopisches Sehen)und Dämmerungssehen (mesopisches Sehen) liegt bei L = 10 cd/m2. Die Grenze zwischen Dämmerungssehen und Nachtsehen (skotopisches Sehen) liegt bei L =0, 001 cd/m2. Das Nachtsehvermögen der Stäbchen erklärt auch der Volksmund mit: „Nachts sind alle Katzen grau“. Medizinisch betrachtet können die drei Zäpfchentypen keine Informationen ihrer speziellen Wellenlängenempfindlichkeit von Violett bis Blau, Grün oder Gelb bis Rot liefern.

Testbilder zur Untersuchung der Wahrnehmung

Das heißt, dass für farbiges Sehen eine bestimmte Lichtstärke die Grundvoraussetzung ist, um nicht im Grau zu versinken. Aber viel Licht bringt auch viele Sehfarbstoffmoleküle zum Zerfall. Dabei sinkt die Konzentration, bis sich wieder neue Moleküle aufgebaut haben. Bis dahin sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lichtphoton ein Molekül trifft, das einen Reiz weiterleiten kann. Deshalb ist bei geringerer Beleuchtungsstärke die Sehstoffkonzentration größer und damit die Empfindlichkeit größer. Der chemische Prozess des Alkohols Retinol (Vitamin A1) für die Umwandlung zu einem Nervenimpuls liegt bei ca. 1 ms, während das Auge zur Anpassung an momentane Lichtverhältnisse von einem zum anderen Extrem (vergleichsweise: Betrachtung des Sternenhimmels zur Sonnenstrahlung auf Gletscherbergen) ca. 30 Minuten benötigt.

Die Überbeanspruchung des Auges wird auch als Blenden empfunden und fängt ca. bei 31. 500 lx an. Der Bereich des „besten“ Sehens beginnt bei ca. 630 Lux. Die drei Zapfentypen der jeweiligen Grundfarbe sind zusammen in der Lage, Wellenlängenunterschiede von 1 bis 2 nm auseinander zu halten (die absolute Farbunterschiedsschwelle). Unser Gehirn dagegen ist in der Lage, rund 55. 000 verschiedene Farbtöne voneinander zu unterscheiden. Aber auch hier interpretiert unser Gehirn die Farben gemäß Erinnerungsmuster. Ein weißes Blatt wird als Weiß interpretiert, obwohl es verschiedentlich mit einem „gelblicheren“ Glühlampenlicht oder mit einem „bläulicheren“ Licht der Sonne zur Mittagszeit bestrahlt wird. Deshalb erfolgt bei elektronischen Medien ein Weißabgleich, da die Maschinen das schwankende natürliche Tageslicht (gegen Mittag tendiert es in Richtung Blau, hohe Farbtemperatur, am Nachmittag in Richtung Rot, niedrige Farbtemperatur) nicht unterscheiden kann. Wir müssen der Maschine sagen, dass das, was wir jetzt sehen, später Weiß dargestellt werden soll. Man spricht dabei auch von Farbumstimmung. Dies hat zur Folge, dass eine in natürlicher Umgebung gemachte Aufnahme bei der Wiedergabe in anderem Umgebungslicht als Ergebnis einen vermeintlichen „Farbstich“ aufweist. Dies bedeutet nicht unbedingt einen Fehler in der Aufnahme. Weiterhin ist eine Kontrastierung der Reize zu beobachten. Rotes und grünblaues bzw. violettes und gelbes Licht haben einen gegensätzlichen Erregungseffekt. Betrachtet man z. B. für ca. 30 Sekunden eine farbige Fläche und schaut dann auf eine weiße Fläche, so erscheint die Komplementärfarbe für kurze Momente.

Farbdreieck, nicht RGB Farbtabelle