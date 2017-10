Der Nachfolger des PowerCon

Neutrik stellte auf der Electronica in München aktuell die neue Steckvorrichtung PowerCON TRUE 1 vor. Warum bringt der Hersteller eine weitere Neuheit zu dem Zeitpunkt auf den Markt, an dem sich der Vorläufer PowerCON gerade zu etablieren anschickt? Wir erläutern Unterschiede und Einsatzzwecke der Verbinder.

Die technischen Daten des neuen PowerCON TRUE 1 sind, wenn man sie genauer betrachtet, denen des „blauen“ bzw. „grauen“ PowerCON sogar unterlegen – so kann der neue Spross nur 16 A (gegenüber 20 A des altbewährten PowerCON) übertragen. Jedoch ist der neue TRUE 1 gemäß IP65 gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt, was bei Open-Air-Einsätzen von Vorteil sein kann. Aber hätte man dann – so die Schlussfolgerung einiger Anwender – den PowerCON nicht einfach in einer IP65-Ausführung herausbringen können? Schließlich ist der TRUE 1 jetzt nicht zum bisherigen PowerCON kompatibel. Wo steckt da der Sinn?

Die Lösung: Der PowerCON TRUE 1 ist ein „Steckvorrichtungs-System“, während der bisherige PowerCON ein „Steckverbinder“ ist. Der Unterschied zwischen Steckverbinder und Steckvorrichtung ist die Eigenschaft, dass die Steckvorrichtung unter Last gesteckt werden dürfen und dafür auch ausgelegt sind. Dagegen sollen die Steckverbindungen nur im lastfreien Zustand getätigt werden. Vielleicht wird einigen Anwendern nun bewusst, warum ihre bisherigen PowerCON bereits so verschlissen sind – nämlich weil sie diese immer unter Last stecken. Richtig wäre also: Zunächst den PowerCON verriegeln, erst dann den Schukostecker in die Steckdose einführen.

Da der neue TRUE 1 jetzt auch unter Last gesteckt werden darf und damit nach EN 60320 als echte Steckvorrichtung gilt, nannte Neutrik ihn „TRUE 1“. Er kann deshalb auch nicht mit Steckverbinder wie dem PowerCON kompatibel sein, da ein Vermischen der Systeme unterbunden werden muss.

Ein weiteres Feature ist, dass man diese Steckvorrichtung auch als Verlängerungsleitung mit Stecker und Buchse ausführen kann. Bei dem bisherigen PowerCON musste man immer einen Buchse/Buchse-Kuppler zur Verlängerung anwenden. Ein weiterer Vorteil für die Hersteller von lichttechnischen Geräten ist die kombinierte In/Out-Buchse, die bei der Fertigung etwas Verkabelungsarbeit erspart, da die Kombination nur ein Mal (statt zwei Mal bei getrennten Steckverbindern wie den bisherigen PowerCON) verkabelt werden muss. So sieht man bei Neutrik den PowerCON TRUE 1 als ideale Steckvorrichtung z. B. bei Line Arrays im Open-Air-Einsatz oder bei (der IP65 entsprechenden) LED-Strahlern.